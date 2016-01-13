Китайский фондовый рынок открылся новым падением

Китайские фондовые индексы закрыли торги среды в минусе после небольшого роста днем ранее, сообщает Прайм.

"Несмотря на стабилизацию курса юаня, обеспокоенность инвесторов за состояние экономики страны сохраняется", - говорится в сообщении.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 2,42% - до 2949,60 пункта, а индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 3,46%, до 1791,18 пункта.

Нестабильность на рынках Азии возникла после того, как Народный банк Китая ослабил позиции юаня к доллару в первую неделю 2016 года более чем на 1,5%. Это стало крупнейшим изменением курса национальной валюты КНР с августа 2015 года. Однако затем на фоне напряженности на фондовых и финансовых рынках китайский ЦБ принял меры по стабилизации юаня в конце прошлой недели, что позволило ему укрепиться. В среду курс юаня остается относительно стабильным - 6,5630 юаня за доллар по сравнению с 6,5628 юаня за доллар днем ранее.

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Участники рынка продолжает внимательно следить за динамикой юаня к доллару. Ряд игроков все еще уверены, что Китай позволит юаню снижаться и дальше, стремясь поддержать экспортеров и сохранить конкурентоспособность на региональном рынке. Аналитики банка HSBC считают, что высокая волатильность будет главной темой 2016 года.