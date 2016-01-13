В Украине в очередной раз объявили о приватизации стратегических госпредприятий

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в очередной раз объявил о приватизации в 2016 году госпакетов акций крупных предприятий групп Г и В, в частности 99,6% Одесского припортового завода, 78,3% «Центрэнерго», 99,9% «Сумыхимпрома», 70% «Хмельницкоблэнерго», 70% «Николаевоблэнерго», 65% «Харьковоблэнерго», 60,2% «Запорожьеоблэнерго», 50,9% «Тернопольоблэнерго» и ряда ТЭЦ.

Об этом сообщается в официальном издании фонда «Ведомости приватизации».

В сообщении указано, что приватизация «Центрэнерго» будет проходить после передачи 78,3% акций от Министерства энергетики и угольной промышленности Фонду госимущества.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году Фонд госимущества не смог начать реализацию программы продажи стратегических предприятий из-за непринятия Верховной Радой законопроекта о приватизации. Данный документ предусматривал отмену продажи 5-10% акций крупных предприятий на биржах при проведении приватизации, регламентировал привлечение советников и устанавливал ограничения на круг лиц, которые могут участвовать в приватизационных конкурсах, в частности на представителей России.

По мнению главы ФГИУ Игоря Билоуса, в связи с непринятием данного законопроекта большая приватизация может быть отложена на неопределенный срок. Он отметил, что при отсрочке приватизации государственные активы теряют свою стоимость, поэтому их нужно вовремя продать.

Из запланированных 17 млрд грн за 11 месяцев прошлого года в бюджет от приватизации поступило 144 млн или 0,8% от плана.

В 2016 году Кабинет министров запланировал привлечь в бюджет от приватизации 17,1 млрд грн.