"Украинский банк реконструкции и развития" выставят на продажу 22 апреля

Фонд государственного имущества Украины проведет 22 апреля 2016 года в Киеве аукцион по продаже 99,99% акций «Украинского банка реконструкции и развития» (УБРР) с начальной ценой 118,9 млн грн.

Об этом сообщается в официальном издании фонда «Ведомости приватизации».

Конечная дата приема заявок на участие в аукционе - 18 апреля.

Согласно сообщению, в конкурсе не могут принимать участие лица, зарегистрированные в офшорных зонах, странах из «черного списка» FATF (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – УНИАН), компании с более чем 25% государственной собственности в учредительном капитале, лица, к которым применены санкции Украины, в частности резиденты России.

Покупатель должен будет сохранить профиль деятельности банка в течение 5 лет.

Также в фонде обратили внимание на то, что УБРР заключил с «Укргазбанком» договор от 28 апреля 2015 года о привлечении средств на условии субординированного долга в размере 28 млн на 6 лет. В случае продажи госпакета акций УБРР обязан обратиться в Национальный банк Украины с ходатайством о досрочном погашении этого долга в течение трех дней.

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Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины в августе передало Фонду госимущества пакет акций находящегося в его собственности «Украинского банка реконструкции и развития».

Кабинет министров анонсировал продажу банка во второй половине 2015 года.

«Украинский банк реконструкции и развития» (УБРР) был создан решением Кабинета министров в мае 2003 года. Банк входит в группу небольших финучреждений по размеру активов.