Фондовый рынок США поставил рекорд падения с сентября

Главные американские индексы в ходе торгов в среду продемонстрировали падение более чем на 2% на фоне опасений по поводу снижения цен на нефть и распродажи акций компаний потребительского и технологического секторов, сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.

По итогам торгового дня индекс S&P 500 понизился на 2,5%, до 1,890.28 пункта, что стало рекордным падением за день с сентября 2015 года. Индекс Dow Jones просел на 2,2%, до 16,151.41 пункта. Индекс Nasdaq Composite упал на 3,4%, до 4,526.07 пункта, продемонстрировав худший показатель с августа минувшего года.

«Есть страх, что мировая экономика и экономика США также могут впасть в рецессию на фоне падения цен на нефть и значительной экономической слабости за рубежом», — приводит Reuters слова директора управления по инвестициям нью-йоркской компании Solaris Тима Гриски.

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В среду цены на нефть продолжили падение. Цена мартовского фьючерса нефти марки Brent упускалась ниже $30 за баррель и на минимуме составила $29,95, свидетельствуют данные торгов ICE. Это стало минимальным показателем с 2004 года.