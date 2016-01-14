Китайский фондовый рынок упал ниже прошлогоднего минимума

Китайский Shanghai Composite в ходе торгов 14 января опустился на 2,8% до отметки 2,867, пробив минимум, который был отмечен в ходе летнего спада на рынке акций Китая. Тогда самым низким значением индекса были 2927,29 пунктов, пишет РБК.

После падения рынок акций начал восстанавливаться. Shanghai Composite находился в зеленой зоне, достигнув отметки в 2,989.32 пунктов. Это на 1,35% превышает уровень предыдущего закрытия.

Как отмечает Bloomberg, в четверг азиатские фондовые индексы падают на фоне рекордного снижения цен на нефть, а также растущих опасений по поводу состояния китайской экономики. Shanghai Composite упал уже на 20% по сравнению с зафиксированными в декабре максимумами, это является худшим результатом среди 93 мировых индексов, которые отслеживает агентство.

Японский Nikkei 225 в ходе торгов в четверг потерял 2,68%, S&P/ASX 200 – 1,56%, Hang Seng – 0,7%.

Летом прошлого года китайские биржи пережили крупнейшее падение, тогда Shanghai Composite в течение нескольких недель упал более чем на 40%. Это, в свою очередь, оказалось негативное влияние на фондовые рынке по всему миру. Волатильность на биржах КНР возобновилась в первые недели января после стабилизации в четвертом квартале.

Накануне фондовый рынок США завершил день снижением основных котировок более чем на 2%. Это стало рекордным падением с сентября минувшего года. S&P 500 понизился на 2,5%, Dow Jones просел на 2,2%, а NASDAQ потерял 3,4%, продемонстрировав худший показатель с августа минувшего года.

В среду цены на нефть продолжили падение, которое началось в начале года на фоне нестабильности на рынке Китая. Цена мартовского фьючерса нефти марки Brent опускалась ниже $30 за баррель и на минимуме составила $29,95. Это стало минимальным показателем с 2004 года. В четверг торги на лондонской бирже ICE велись выше этой отметки. Сегодня утром барель Brent стоил $30,32.