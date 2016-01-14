"Объединенная горно-химическая компания" станет акционерным обществом

Кабинет министров Украины 30 декабря согласовал преобразование государственного предприятия «Объединенная горно-химическая компания» (ГП "ОГХК"), 100 процентов которого принадлежит государству, в публичное акционерное общество.

«Мы приветствуем это историческое решение, которого ждали несколько месяцев. Оно станет первым шагом к прозрачной приватизации возглавляемых компанией комбинатов», - комментирует событие первый заместитель генерального директора ОГХК Александр Гладушко, сообщает пресс-служба компании.

По его словам, корпоратизация нацелена на независимую и объективную оценку имущества предприятия. Это позволит определить рыночную стоимость предприятия и впоследствии привлечь инвестора на эти активы.

Корпоратизация также предусматривает создание наблюдательного совета, который будет влиять на решение ОГХК. «Это усилит независимый контроль над компанией», - объясняет Гладушко.

Справка. Государственное предприятие «Объединенная горно-химическая компания» (ГП «ОГХК») начало фактическую деятельность с августа 2014, когда правительство Украины решило передать ему в управление имущественные комплексы Вольногорского горно-металлургического комбината и Иршанского горно-обогатительного комбината.