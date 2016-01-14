Порошенко утверждает, что передал свою долю в Roshen независимому трасту

Президент Украины Петр Порошенко подписал договор о передаче своей части в корпорации Roshen независимому трасту под управлением иностранного банка, который имеет право вести переговоры о продаже компании.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции в четверг.

"Я в этом году подписал договор, наконец, потому что юридические процессы заняли много времени, о передаче моей части в Roshen в независимый траст, который основан на модели "слепого" траста, согласно лучшим международным стандартам и в соответствии с законодательством Украины”, - сказал он.

По словам Порошенко, на время президентской каденции он не имеет права участвовать в управлении трастом, а его подписи и распоряжения в отношении компании не будут иметь юридической силы.

"В качестве управителя этого траста назначен респектабельный иностранный банк первой категории, который будет владеть, контролировать и управлять активами. Подчеркиваю, что стандарты "слепого" траста используются европейскими и американскими ведущими политиками в идентичных ситуациях и являются единственным инструментом устранения конфликта интересов", - подчеркнул президент.

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Как сообщал УНИАН, 26 мая 2014 года, будучи кандидатом в президенты, Петр Порошенко заявлял, что намерен продать свой бизнес, кроме "5 канала". Впоследствии Порошенко привлек для продажи своей корпорации Roshen инвестиционную компанию Rothschild.

Согласно действующей Конституции Украины, президент страны не может иметь другого представительского мандата, занимать должность в органах государственной власти или в объединениях граждан, а также заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью, входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, имеющего целью получение прибыли.

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Справка УНИАН. Корпорация Roshen - крупнейший производитель кондитерской продукции в Украине, принадлежит президенту Петру Порошенко. Общий объем производства кондитерских изделий в корпорации составляет 450 тысяч тонн в год. В состав Roshen входят украинские фабрики (Киевская, две производственные площадки в Виннице, Кременчугская); две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Венгрия), а также масло-молочный комбинат «Бершадьмолоко», который обеспечивает фабрики корпорации молочным сырьем.

"Слепой" траст является формой доверительного управления активами, в котором доверительным собственникам запрещено давать бенефициарам любую информацию об управлении капиталами траста.