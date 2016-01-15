На фондовом рынке Китая снова обвал - индексы упали более чем на 3%

Китайские фондовые индексы закрыли торги последнего дня рабочей недели на минорной ноте, вновь упав более чем на 3% на фоне сохраняющихся опасений инвесторов в связи с замедлением экономики страны и нестабильности ситуации с юанем, а также данных внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов, сообщает Прайм.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 3,55%, до 2900,97 пункта, индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 3,4%, до 1796,13 пункта.

Опасения инвесторов возникли после того, как ЦБ Китая ослабил позиции юаня к доллару в первую неделю 2016 года более чем на 1,5%. Это стало крупнейшим изменением курса нацвалюты с августа 2015 года, когда девальвация юаня сильно отразилась на мировых фондовых рынках. На текущей неделе ЦБ Китая взял курс на стабилизацию юаня с целью предотвратить падение рынков, укрепив его на 0,1%, однако позиции юаня все еще беспокоит инвесторов.

В сложившейся ситуации МВФ призвал Китай быть более открытым в своей политике обменного курса.

"Большая ясность и открытость вокруг режима валютного курса была бы полезной", - сказал на регулярном брифинге в Вашингтоне в четверг пресс-секретарь МВФ Джерри Райс (Gerry Rice), сообщает Рейтер.

Оптимистичные экономические показатели Китая в начале недели сдержали некоторые опасений по поводу замедления темпов роста второй по величине экономики в мире, но пятница привлекла внимание инвесторов к новостям о том, что кредитование китайских банков в декабре оказалось слабее, чем ожидалось. В годовом выражение рост показателя составил 14,3%. Аналитики Reuters ожидали роста на 14,8%.

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Негативный фон создает также возобновившееся падение нефти на опасениях о ее переизбытке в связи с возвращением Ирана на рынок. Нефть марки WTI в пятницу вновь падает более чем на 3%. По состоянию на 9:27 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent снижалась на 2% - до 30,38 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на WTI падала на 2,64% - до 30,38 доллара.