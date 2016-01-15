Российский фондовый рынок обвалился вслед за нефтью и рублем

Рублевый индекс ММВБ в ходе торгов на Московской бирже упал на 4,8% до 1599,99 пункта, опустившись ниже отметки 1600 пунктов впервые с 28 июля 2015 года.

Долларовый индекс РТС потерял 6,39% и достиг уровня в 648,84 пункта, пишет ТАСС.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 1,63 рубля - до 77,69 рубля, курс евро - на 2,45 рубля, до 85,06 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2016 г. на бирже ICE в Лондоне опустилась на 4,44% до $29,51 за баррель.

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Внешний фон остается неблагоприятным, отмечает ведущий аналитик ИГ "Олма" Антон Старцев. По его словам, помимо дешевеющей нефти на российский рынок акций оказывает давление снижение интереса инвесторов к риску на фоне ухудшения общей конъюнктуры на мировых торговых площадках.

"Китайские фондовые индексы сегодня понизились более чем на 3%, динамика спрэдов в доходности еврооблигаций развивающихся стран и казначейских облигаций США по- прежнему указывает на сокращение склонности инвесторов к принятию риска", - пояснил эксперт.