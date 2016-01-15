На фоне обвала нефтяных цен падают мировые фондовые рынки

Американские фондовые индексы на открытии торгов пятницы резко опустились более чем на 2% на слабых данных внутренней статистики, а также из-за очередного обвала цен на нефтяном рынке, свидетельствуют данные торгов, пишет Прайм.

Промышленный индекс Dow Jones падал на 2,21% - до 16017,12 пункта. Ранее индекс достигал отметки 15978 пунктов, опустившись ниже 16000 пунктов впервые с сентября 2015 года. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 2,87%, до 4482,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 также снижался на 2%, до 1883,42 пункта.

С пессимизмом восприняли инвесторы и новости из Китая, где фондовые индексы закрыли торги последнего дня рабочей недели на минорной ноте, вновь упав более чем на 3% на фоне сохраняющихся опасений инвесторов в связи с замедлением экономики страны и нестабильностью ситуации с юанем, а также на данных внутренней статистики.

Рынок акций РФ в пятницу на вечерних торгах упал в пределах почти 6,5%, обновив минимумы по основным индексам на фоне падения рубля к доллару и евро и цены на нефть по марке Brent ниже 30 долларов за баррель.

Индекс ММВБ снизился на 4,81% - до 1599,85 пункта, индекс РТС - на 6,39% - до 648,71 пункта, следует из данных Московской биржи.

Индекс ММВБ уже падал до 1598,78 пункта, обновив минимум с 28 июля 2015 года, индекс РТС – до 648,53 пункта, обновив минимум с 17 декабря 2014 года.

Как пишет РБК, французский CAC-40 упал 1,54%, до 4247,5 пункта. Немецкий DAX опустился на 1,29%, до 9672 пунктов. Британский индекс FTSE-100 снизился на 1,46%, до 5831,30 пункта.

Мировые цены на нефть в пятницу ускорили падение до 3-5% на фоне сохраняющегося переизбытка сырья в мире и на опасениях инвесторов возвращения иранской нефти на рынок.