Отмена санкций против Ирана: индекс саудовской биржи обвалился почти на 8%

В воскресенье, на следующий день после того, как стало известно об отмене санкций против Ирана, индекс акций саудовской фондовой биржи Tadawul резко пошел вниз. Об этом сообщает "РБК".

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По данным ресурса investing.com, главный индикатор Tadawul All-Share Index (TASI) на открытии торгов потерял почти 300 пунктов, по состоянию на 13:00 (мск.) его значение составило 5400 (-7,5%) пунктов, хотя на закрытии торгов днем ранее значение индекса было 5838.

Согласно информации издания Ahramonline, саудовская биржа Tadawul является крупнейшей торговой площадкой в арабских странах. Резкое падение не затронуло только три из 167 торгуемых на бирже ценных бумаг. Капитализация биржи составляет около 31 миллиарда долларов.

Как известно, 16 января после публикации доклада МАГАТЭ, в котором говорилось, что Иран выполнил все условия соглашения, предусматривающего замораживание его ядерной программы, связанные с этим международные санкции против него были сняты.

Отмена санкций позволяет Ирану немедленно увеличить экспорт нефти - это может оказать дополнительное давление на рынок, где в последние месяцы сложился избыток предложения. Мировые цены на нефть резко упали в конце 2015 - начале 2016 года.

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Снятие санкций также означает, что Иран получит доступ к примерно 50 миллиардам долларов, которые были заморожены на его счетах. Кроме того, Иран сможет закупать оборудование и технологии, доступ к которым ему был ограничен.