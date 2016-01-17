Ближневосточные рынки падают на фоне новостей из Ирана - ВВС

Цены на акции в Саудовской Аравии - крупнейшей арабской фондовой бирже мира - упали на 6,5% на фоне новостей о снятии экономических санкций с Ирана, пишет ВВС Украина.

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Нефтехимическая отрасль Саудовской Аравии в первые минуты торгов в воскресенье потеряла 8%, тогда как банковский сектор - около 5%.

Таким образом индексы на саудовской бирже снизились к уровню 2011 года.

Катарская и дубайская биржи также открылись в воскресенье падением в около 6%. Чуть меньшие потери постигли также Абу-Даби (4,3%), Кувейт (3,2%) и Оман (1,5%).

Президент Ирана Хасан Рухани в обращении к парламенту заявил, что иранской экономике следует стать менее зависимой от доходов по продаже нефти.

С начала года нефть подешевела примерно на 20%: в пятницу цена барреля нефти марки Brent упала до менее 29 долларов.

За последние два года нефть потеряла более 65% своей стоимости.

Как известно, 16 января МАГАТЭ опубликовала доклад, в котором говорилось, что Иран выполнил все условия соглашения, которое предусматривает замораживание его ядерной программы. Международные санкции против него, связанные с этим, были сняты.

Отмена санкций позволяет Ирану немедленно увеличить экспорт нефти - это может оказать дополнительное давление на рынок, где в последние месяцы сложился избыток предложения. Мировые цены на нефть резко упали в конце 2015 - начале 2016 года.

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Снятие санкций означает, что Иран получит доступ к примерно 50 миллиардов долларов, которые были заморожены на его счетах. Кроме того, страна сможет закупать оборудование и технологии, доступ к которым был ограничен.