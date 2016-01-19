Госбюджет получил почти полмиллиарда долларов от продажи облигаций

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сегодня привлекло в государственный бюджет 486,045 миллиона долларов США, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, все средства привлечены от размещения облигаций сроком обращения 18 месяцев со средневзвешенной доходностью 7,67% годовых в результате удовлетворения 28 заявок покупателей.

В сообщении отмечается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка Украины составляет 11,975 млрд грн.

Также в ходе аукциона Минфин получил у потенциальных покупателей в общей сложности 7 заявок с доходностью 21-21,5% годовых на приобретение облигаций в гривне сроками обращения 6, 9, 12 и 18 месяцев, но оставил их без удовлетворения.

Читайте такжеНацбанк определил порядок купли-продажи долговых ценных бумаг на биржах

Как сообщал УНИАН, Минфин на первом в 2016 году плановом аукционе по размещению ОВГЗ 12 января привлек в госбюджет 84,46 миллиона гривень в результате размещения облигаций в гривне на 1 год под 18,50% годовых.