Минфин вдогонку за сегодняшним аукционом завтра снова намерен разместить ОВГЗ
22:31, 19 января 2016Фондовый рынок
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Министерство финансов Украины объявило о проведении очередного аукциона завтра, 20 января.
REUTERS
Как сообщается на сайте Минфина, в ходе аукциона планируется размещение одной серии государственных облигаций, номинированных в национальной валюте, сроком обращения 2 года.
Объемы выпуска облигаций и ставки их первичного размещения не сообщаются.
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Как сообщал УНИАН, ранее Минфин обнародовал результаты проведения ОВГЗ-аукциона 19 января, согласно которым удалось привлечь в государственный бюджет 486,045 миллиона долларов США.
Напомним, Минфин на первом в 2016 году плановом аукционе по размещению ОВГЗ 12 января привлек в госбюджет 84,46 млн грн в результате размещения облигаций в гривне на 1 год под 18,50% годовых.
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