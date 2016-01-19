Минфин вдогонку за сегодняшним аукционом завтра снова намерен разместить ОВГЗ

Как сообщается на сайте Минфина, в ходе аукциона планируется размещение одной серии государственных облигаций, номинированных в национальной валюте, сроком обращения 2 года.

Объемы выпуска облигаций и ставки их первичного размещения не сообщаются.

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Как сообщал УНИАН, ранее Минфин обнародовал результаты проведения ОВГЗ-аукциона 19 января, согласно которым удалось привлечь в государственный бюджет 486,045 миллиона долларов США.

Напомним, Минфин на первом в 2016 году плановом аукционе по размещению ОВГЗ 12 января привлек в госбюджет 84,46 млн грн в результате размещения облигаций в гривне на 1 год под 18,50% годовых.