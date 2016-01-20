Азиатские биржи упали до 4-летнего минимума

Сводный индекс азиатско-тихоокеанского региона MSCI снизился на 2,6%, что стало минимальным значением с октября 2011 года, сообщает РБК.

"Японский индекс Nikkei упал за торговую сессию на 3,7%, снижение по сравнению с пиковыми показателями составило 20%. Это, по мнению агентства, свидетельствует об устойчивой игре на понижение на японском рынке впервые с лета 2013 года", - говорится в сообщении.

Cерьезное падение зафиксировано в Гонконге, где индекс Hang Seng опустился на 3,7%, что стало самым крупным снижением за один день с начала августа. В минусе оказались все "голубые фишки". До минимального падения за последние несколько лет упал и курс гонконгского доллара.

В Южной Корее рынок упал на 2,3%.

В минусе торговался и китайский фондовый рынок. Shanghai Composite по состоянию на 8:45 снизился на 0,9% до 2980 пунктов. Аналитики Bloomberg отметили, что не cтоль значительное снижение индекса в КНР (по сравнению с другими азиатскими странами) произошло на фоне сообщений о возможном стимулировании китайской экономики накануне Лунного нового года в начале февраля. Помимо этого ЦБ Китая во вторник вечером сообщил о планах вливания 91 миллиарда долларов в банковскую систему страны.

На фоне снижения азиатских рынок цены на нефть Brent опустились ниже отметки 28,25 доллара за баррель. Техасская нефть снизилась более чем на 2,5% до 28,79 доллара за баррель. Это - минимальные значения с 2003 года.