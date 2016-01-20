Американские индексы упали вслед за рынками Европы и Азии

Фондовые индексы США продемонстрировали снижение на открытии торгов на фоне распродажи акций по всему миру, падения цен на нефть и общего скептицизма в отношении перспектив мировой экономики, сообщает Bloomberg.

Американский индекс Standard & Poor 500 снизился на 2,7%, до 1,830.27, показав рекордный минимум с апреля 2014 года. Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 2,5%, достигнув отметки 15,609.81 пункта, продемонстрировав минимальное значение за последний 21 месяц. Индекс Nasdaq Composite опустился на 3%.

«Есть много поводов для распродажи (акций)», — заявил Bloomberg исполнительный директор Blackstone Group LP. «Мы имеем экономические факторы, такие как замедление экономики США, которое было довольно последовательным. У нас есть нефть, которая дешевеет очень быстро. У нас есть Китай, проблемы которого, возможно, преувеличены», — сказал он.

«Когда вы сложите все эти факторы вместе, у вас получается непривлекательное варево наряду с беспокойством по поводу возможного повышения Федеральной резервной системой ключевой ставки и дальнейшего замедления экономики», — добавил он.

«Рынок сфокусирован на опасениях вокруг Китая, цен на нефть и усиления доллара», — приводит агентство слова главного стратега по фондовому рынку нью-йоркской компании Federated Investors Inc. Фила Орландо.

Фондовые торги на азиатских рынках в среду открылись падением. Снижение более 2% было зафиксировано в Японии, Южной Корее, Гонконге. В минусе оказался и китайский фондовый рынок.

Вслед за азиатским рынком снизились и европейские фондовые индексы.

Снижение показали в среду и основные российские индексы, пишет РБК. По итогам торгов на Московской бирже индекс ММВБ снизился на 0,92%, до 1630,39 пункта, индекс РТС упал на 4,83%, до 628,41 пункта.

Нефть марки Brent вечером торгуется на уровне $27,5 за баррель, свидетельствуют данные торгов.