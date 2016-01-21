Нефть WTI стоит почти в два раза дешевле молока

В четверг, 21 января, на Нью-Йоркской бирже Nymex в 11 утра WTI стоила $28,16 за баррель, то есть около $0,67 за галлон (3,79 л).

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В то же время на Чикагской товарной бирже 100 фунтов (фунт - 453,6 грамма) молока класса III можно купить за $13,65. То есть - $1,17 за галлон.

Напомним, цены на нефть снижаются на фоне возобновления Ираном экспорта после снятия санкций. 20 января цена нефти марки WTI опустилась ниже $27.