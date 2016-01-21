АМКУ разрешил корпоратизацию института Патона

Антимонопольный комитет Украины разрешил создать корпорацию на базе «Института электросварки им. Е. О. Патона» Национальной академии наук Украины, сообщается на официальном сайте регулятора.

Как отмечается в сообщении, в создаваемую корпорацию «Патон», кроме института в Киеве, войдут компании «Технологии высоких энергий» (г. Винница) и «ПлазмаТек» (пгт Рудница, Винницкая обл.).

Справка УНИАН. Институт электросварки создан академиком Евгением Оскаровичем Патоном в составе Всеукраинской академии наук в 1934 г. на базе электросварочной лаборатории при Кафедре инженерных сооружений и Электросварочного комитета.

Основной сферой исследований и разработок института является сварка металлических и неметаллических материалов в различных условиях и средах, включая космическое пространство и мировой океан. Учреждение занимает одно из лидирующих мест в мире в данной области.

Сегодня институт представляет собой научно-технический комплекс, в который входят исследовательское конструкторско-технологическое бюро, экспериментальное производство, три опытных завода, ряд инженерных центров, учебный и сертификационный центры. Во всех его подразделениях работает 2531 человек, из них собственно в институте - 1559 человек.