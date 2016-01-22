Moody's из-за обвала нефти пересмотрит рейтинги 120-ти энергокомпаний

Рейтинговое агентство Moody's поместило на пересмотр с возможностью понижения рейтинги крупных компании нефтегазового сектора в пятницу, так как обвал цен на нефть на более чем 70 процентов за последние полтора года потянул за собой акции энергетических компаний.

Пересмотр отразится на нефтегазовых компаниях по всему миру, включая США, Канаду, Латинскую Америку, Азиатско-Тихоокеанский регион, а также Европу, Ближний Восток и Африку, пишет Рейтер.

"Moody's Investors Service поместило рейтинги 120 нефтегазовых компаний на пересмотр в сторону понижения", - говорится в отчёте агентства.

"Этот пересмотр отражает снижение цен на нефть до многолетнего минимума, ослабление спроса и продолжительный период перенасыщения рынка, который продолжает оказывать значительное давление на кредитные профили компаний нефтегазового сектора".

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Цены на нефть упали более чем на 70 процентов с середины 2014 года примерно до $30 за баррель, спровоцировав падение бумаг энергетических компаний, в то время как производители добывают 1-2 миллиона баррелей нефти в день, а компании снижают цены в борьбе за долю на рынке в условиях избыточного предложения.