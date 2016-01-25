Большая приватизация в Украине: с молотка пустят 25 крупнейших госпредприятий

Объектами большой приватизации в Украине, которая должна начаться в наступившем году, должны стать порядка 25 государственных предприятий, к которым уже проявили интерес иностранные стратегические инвесторы.

Об этом в интервью одному из телеканалов сказал министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.

«Определили около 25 предприятий - энергосектор, химическая отрасль, портовая инфраструктура, где есть реальный интерес стратегических иностранных инвесторов», - сказал Абромавичус.

При этом он подчеркнул, что старт большой приватизации должна дать Верховная Рада, приняв необходимый пакет законов, позволяющих упразднить ряд норм, несущих признаки коррупции.

«В прошлом году был реальный риск того, что если поспешим с приватизацией, то она будет не совсем в том стиле, в котором ее хотели бы видеть. И потому мы решили создать группу людей, которые помогли бы. Что нужно? Требование выкидывать на биржу 5-10% (акций госактива для определения цены - УНИАН) нужно изменить, и, я надеюсь, что в ближайшие недели Верховная Рада примет эти изменения. И потом будет зеленый свет для большой приватизации. Процесс приватизации будет самым главным для нашего министерства», - подчеркнул Абромавичус.

Он также обратил внимание, что на текущий момент госпредприятия разделены по размерам и степени заинтересованности инвесторов.

«Маленькие предприятия (с оборотом до 1 млн долл. - УНИАН) нужно в электроном формате продать как можно быстрее и прозрачно, отдать это малому и среднему бизнесу, в частную инициативу. Другие компании мы разделяем на две части - большие предприятия, где есть интерес со стороны инвесторов и большие предприятия, где интереса нет», - рассказал министр.

При этом он напомнил, что первым в списке на приватизацию стоит Одесский припортовый завод.

«ОПЗ должен быть продан первым, затем "Центрэнерго". Должны продать «Укрспирт», предприятия машиностроения, ГПЗКУ. По Одесскому припортовому уже определены 11 потенциальных инвесторов, которые показали заинтересованность, плюс есть советник», - добавил министр.

Ранее глава Фонда госимущества Украины Игорь Билоус отмечал, что в случае успешной приватизации, Украина может выручить в бюджет до 30 млрд грн. При этом в бюджете на 2016 год заложен показатель выручки от приватизации в 17 млрд грн.