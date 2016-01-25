Иностранные инвесторы на фоне падения рубля распродают акции российских компаний

Иностранные инвесторы продают бумаги ряда российских компаний, перекладываясь в активы, вложения в которые несут меньше рисков в условиях повышенной волатильности рубля и российского фондового рынка, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Эксперты агентства отмечают, что международные инвесторы выходят из депозитарных расписок российских компаний быстрее, чем трейдеры на Московской бирже из их же акций. В результате средняя разни​​ца в стоимости этих бумаг снизилась до минимального за последний год уровня.

В частности, спред между глобальными депозитарными расписками (GDR) «Магнита», торгующимися на Лондонской бирже, и котировками акций ретейлера на Московской бирже сокращался до 22%. А стоимость GDR «МегаФона» и «Газпром нефти» и вовсе опускалась ниже цены акций тех же компаний на Московской бирже.

«Иностранные инвесторы могут быстро продать российские акции и вложиться в другие развивающиеся рынки, обещающие сравнительно высокую доходность при меньших рисках. Резиденты более терпимы к «американским горкам» на российском рынке и готовы дольше держать бумаги, так как у них меньше альтернатив», — пояснила Анастасия Левашова, участвующая в управлении акциями развивающихся стран на $450 млн​ в Blackfriars Asset Management Ltd в Лондоне.

В ходе сегодняшних торгов основные фондовые индексы Московской биржи снижаются. На минимуме «рублевый» индекс ММВБ опустился почти до 1700 пунктов, или примерно на 1%, «долларовый» индекс РТС снижался до 677,7 пункта, или почти на 2%.

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Ранее аналитики компании Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) зафиксировали отток средств из фондов, инвестирующих в российские активы. За неделю с 14 по 20 января 2016 года он ускорился до $91,8 млн. За предыдущую неделю инвесторы вывели из инвестирующих в Россию фондов $70 млн​​. Таким образом, отток средств из фондов увеличился на 30%.

Всего же за 2015 год отток капиталов с развивающихся рынков в семь раз превысил показатели 2014 года, составив $735 млрд. Этот показатель, по данным исследования вашингтонского Института международных финансов (ИМФ), стал максимальным за последние 15 лет.