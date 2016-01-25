Отток капитала из Китая вырос в семь раз - до рекордного $1 триллиона

Отток капитала из Китая по итогам 2015 года составил $1 трлн, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные данные.

Это рекордный показатель за все время ведения подсчетов, за год отток капитала увеличился в семь раз, отмечает агентство.

В декабре отток капитала вырос по сравнению с предыдущим месяцем на $50 млрд и достиг $158,7 млрд.

Более высокий показатель Bloomberg наблюдал в сентябре прошлого года – $194 млрд. За весь 2014 год из Китая было выведено $143,3 млрд.

Декабрьский рост объема вывезенных средств Bloomberg связывает с решением Народного банка Китая отслеживать курс юаня против корзины мировых валют, а не в паре с долларом США.

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В 2015 году объем международных резервов Китая упал до $3,3 трлн, снижение на $512 млн стало максимальным в истории. По прогнозу Bloomberg, резервы к концу 2016 года сократятся еще на $300 млн.