Поступления от приватизации в прошлом году снизились в 3 раза

Поступления в государственный бюджет от приватизации по итогам 2015 года составили 151,5 миллиона гривень, что в 3 раза ниже аналогичного показателя 2014 года, и равняется 0,09% от установленного в прошлом году плана - 17 миллиардов гривень.

Об этом говорится в отчете фонда.

Центральное и региональные управления Фонда госимущества в отчетном периоде продали 117 объектов государственной собственности и 660 объектов коммунальной собственности.

В 2015 году ФГИУ через фондовые биржи выставил 88 пакетов акций 50 акционерных обществ общей номинальной стоимостью 1,1 миллиарда гривень.

При этом за прошлый год на биржах фонд продал 7 пакетов акций за 101 миллион гривень: 3 пакета Ильичевского судоремонтного завода, по одному пакету акций Войтовецкого предприятия по племенному делу в животноводстве, а также компаний "Фермент", "Днепрометробуд" и "Строительно-монтажное управление №20".

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Как сообщал УНИАН, поступления в госбюджет от приватизации в 2014 году составили 465,9 миллиона гривень, что в 2 раза меньше показателя 2013 года.

ФГИУ в 2015 году перечислил в государственный бюджет 1,21 миллиарда гривень от аренды государственной собственности, что на 23% превышает показатель 2014 года и в 2,2 раза превышает показатель плана 2015 года.

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В соответствии с утвержденным на 2015 год государственным бюджетом, от приватизации планировалось получить 17 миллиардов гривень, а от аренды – 544 миллиона гривень.