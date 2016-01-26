Дешевеющая нефть потянула вниз мировые фондовые рынки

Основные американские фондовые индексы в понедельник потеряли 1,3-1,6% на фоне продолжающегося снижения нефтяных цен, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,29% - до 15885,22 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,58%, до 4518,49 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,56%, до 1877,08 пункта, пишет Прайм.

К закрытию американских бирж цены на нефть падали на 6,6-7,5% на фоне новостей о рекордно высоком уровне добычи нефти в Ираке в декабре. В пятницу нефтяные цены подскочили на 9-10%.

Инвесторов также встревожило решение Саудовской Аравии сохранить инвестиции в энергетические проекты. По словам главы нефтяной саудовской госкомпании Saudi Aramco Халида аль-Фалиха, компания в настоящее время тратит столько же, сколько раньше, до падения цен на нефть, сигнализируя, что не будет сдаваться в своей борьбе с конкурентами; компания определила свою стратегию в ответ на дешевую нефть.

Участники рынка также надеются, что Федрезерв по итогам заседания комитета по открытым рынкам 26-27 января даст хоть какие-то намеки относительно своих возможных действий для поддержания экономики в условиях падения цен на нефть.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на торгах вторника демонстрируют преимущественно отрицательную динамику из-за возобновившегося падения стоимости нефти, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на утро индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 2,09%, до 2877,11 пункта, шэньчжэньской индекс Shenzhen Composite - на 2,63%, до 1797,25 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,80%, до 18992,54 пункта.

Корейский KOSPI снижался на 0,92%, до 1875,83 пункта. Японский Nikkei 225 - на 1,79%, до 16805,20 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 1,84%, до 5006,6 пункта.

В Россиии индекс ММВБ утром вторника снижался на 0,7% - до 1704,61 пункта, индекс РТС - на 3,69% - до 656,42 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Основное влияние на настроение инвесторов во вторник оказывает возобновившаяся негативная динамика нефтяных цен на фоне глобального переизбытка сырья на рынке. Стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent сегодня снижалась ниже 30 долларов за баррель.