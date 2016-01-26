На фондовом рынке Китая снова обвал - индексы опустились до 13-месячного минимума

Ключевые китайские индексы опустились до 13-месячного минимума на фоне замедления темпов роста экономики и опасений усиления оттока капитала, сообщает Bloomberg.

На торгах во вторник индекс Shanghai Composite упал на 5,2%, до 2784 пунктов (минимум с декабря 2014 года). По словам управляющего директора Chart Partners Group Томаса Шредера, в дальнейшем значение индекса Shanghai Composite может упасть до 2400 пунктов.

Лидерами падения стали промышленные и технологические компании: котировки акций China Shipbuilding Industry Co. и Hundsun Technologies снизились на 8%. Снижение котировок акций китайских промышленных предприятий привело к падению гонконгского индекса Hang Seng China Enterprises, значение которого снизилось сразу на 3,2%.

Китайские фондовые рынки падают на фоне опасений, что отток капитала из страны усилится, отмечает агентство. По данным Bloomberg Intelligence, в декабре 2015 года отток капитала усилился. По итогам года он составил $1 трлн, что в 7 раз больше показателей 2014 года.

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По словам одного из самых успешных трейдеров на китайском фондовом рынке, Хуана Веймина, индекс Shanghai Composite в первом полугодии 2016 года может упасть еще на 15%, поскольку девальвация юаня и замедл​ение темпов роста китайской экономики стимулируют отток капитала из Китая, пишет РБК.

«Давление оттока капитала и девальвации юаня еще достаточно велико. Мы пока не видим признаков подъема в экономике, так что первый и второй кварталы могут оказаться проблемными», — заявил представитель управляющей компании Hengsheng Asset Management Дай Мин.