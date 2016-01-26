Биржи Европы падают вслед за Азией

Биржевые индексы Европы на открытии торгов вторника показывают уверенную негативную динамику, реагируя на спад на рынке нефти, который увел вниз фондовые рынки Азии, свидетельствуют данные торгов, пишет Прайм.

По состоянию на 10.05 по киевскому времени французский CAC 40 падал на 1,7% - до 4239,19 пункта, немецкий DAX 30 - на 1,4%, до 9594,1 пункта, британский индекс FTSE 100 - на 1,4%, до 5795,54 пункта.

Китайские фондовые индексы по итогам торгов вторника упали в пределах 6-7% на фоне возвращения негативной динамики мировых цен на нефть в пределах 1,5-2,5%.

По мнению аналитиков, из-за отсутствия внутренних макроэкономических новостей в Европе во вторник, рынок нефти может стать основным фактором, определяющим настроения инвесторов.

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В то же время в ходе дня участники рынка могут отыгрывать корпоративные новости. Так, немецкий промышленный концерн Siemens AG сообщил, что чистая прибыль по итогам первого квартала 2015-2016 финансового года, закончившегося 31 декабря, выросла на 42% и составила 1,56 миллиарда евро.

Кроме того, компания повысила прогноз по базовой прибыли на акцию на текущий финансовый год с 5,9-6,2 евро до 6-6,4 евро, что с оптимизмом воспринято рынком - акции компании подпрыгнули в цене в первые минуты торгов на 3,5%.