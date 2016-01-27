Минфин одолжил на внутреннем рынке 64 миллиона гривень

Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 26 января привлекло в государственный бюджет 64,146 млн грн, сообщается на сайте министерства.

Согласно приведенным данным, Минфин привлек 44,074 млн грн в результате размещения облигаций со сроком обращения 9 месяцев со средневзвешенной доходностью 18,5% годовых, удовлетворив 1 из 4 полученных заявок покупателей и 20,072 млн грн в результате размещения облигаций со сроком обращения 18 месяцев со средневзвешенной доходностью 19,5% годовых, удовлетворив 1 из 4 полученных заявок покупателей

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на ОВГЗ-аукционе 19 января привлекло в госбюджет 486,045 млн долл. США.

Ранее, на первом в 2016 году аукционе, Минфин привлек в госбюджет 84,46 млн грн.

Минфин в 2016 году после полугодового перерыва возобновил проведение аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа, номинированных как в национальной, так и в иностранной валютах.

Так, на аукционах 9 февраля и 1 марта Минфин будет предлагать инвесторам ОВГЗ в национальной валюте сроком обращения 1 год, 22 марта – трехлетние гривневые ОВГЗ и ОВГЗ в иностранной валюте на 1,5 года, 23 февраля и 29 марта – гривневые ОВГЗ со сроком обращения 1,5 года, 2 февраля – трехлетние гривневые ОВГЗ и ОВГЗ в иностранной валюте на 2 года, 16 февраля и 15 марта – двухлетние гривневые ОВГЗ.