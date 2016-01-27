Кредиторы "Метинвеста" Ахметова одобрили реструктуризацию долгов компании

Кредиторы крупнейшей в Украине горно-металлургической группы «Метинвест» 27 января одобрили реструктуризацию долгов компании на сумму 1,125 млрд долл., говорится в сообщении «Метинвеста» на сайте Ирландской фондовой биржи. Этот мораторий вступит в силу при условии его санкционирования Высоким судом Англии и Уэльса. Слушание суда по этому делу назначено на 29 января 2016 года.

Согласно сообщению, держатели еврооблигаций Metinvest B.V. одобрили реструктуризацию ценных бумаг номинальной стоимостью 85,238 млн долл. со сроком погашения в 2016 году, на 289,734 млн долл. со сроком погашения в 2017 году, а также на 750 млн долл. со сроком погашения в 2018 году.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля 2015 года компания «Метинвест» заявила о техническом дефолте, при этом в конце июня согласовала с инвесторами новые условия по своим облигациям со сроком погашения в 2015, 2017 и 2018 годах на общую сумму 1,153 млрд долл.

В 2014 году «Метинвест» сократил чистую прибыль в 2,5 раза по сравнению с 2013 годом - до 159 млн долл. По итогам 6 месяцев 2015 года компания впервые за свою историю получила убыток, размер которого составил 166 млн долл.

1 декабря группа "Метинвест" подписала с кредиторами соглашение, которое предполагает их отказ до 31 января 2016 года предъявлять требования выплаты в связи с состоянием дефолта компании.

На фоне дефицита средств из-за неопределенной ситуации на мировых рынках стали, которая привела к снижению производства на предприятиях компании «Метинвест», в ноябре 2015 года группа приняла решение о сокращении рабочего дня на 20% с пропорциональным снижением заработных плат для административного персонала. При этом в 2016 году компания планирует сократить до 30% сотрудников административного аппарата.

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского (23,76%).