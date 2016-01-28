Рада в первом чтении поддержала законопроект, который даст старт большой приватизации

Депутаты Верховной Рады в ходе голосования за основу обеспечили поддержку депутатского законопроекта, предусматривающего внесение изменений в процедуру приватизации, в частности, отмену обязательной продажи на фондовых биржах 5-10% акций стратегических государственных предприятий при проведении их приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе голосования за основу законопроект о внесении изменений в приватизационный процесс поддержали 237 депутатов при 226 необходимых.

Также данный законопроект регламентирует привлечение советников при проведении приватизации стратегических предприятий. Кроме того, согласно документу, к приватизации не будут допущены резиденты страны-агрессора.

Как сообщал УНИАН, 26 января после нескольких попыток в ходе сигнального голосования депутаты не смогли обеспечить поддержку данному законопроекту.

Первый заместитель главы Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Парфененко во время выступления в парламенте призвал депутатов поддержать законопроект и отметил, что в него внесены все предложенные депутатами поправки.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики Андрей Иванчук сообщил, что, согласно законопроекту, советники смогут привлекаться только для стратегических предприятий группы «Г» за счет средств государственного бюджета, средств международных организаций и других источников, не запрещенных законодательством.

Народный депутат Виктор Пинзеник призвал парламентариев голосовать за законопроект, так как в нем есть две важные нормы – отмена продажи 5-10% акций госкомпаний на биржах, что не позволит занизить стоимость объекта, и запрет принимать участие в приватизации резидентам страны-агрессора.

Министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус неоднократно призывал парламентариев поддержать данный законопроект. По его словам, он, в свою очередь, будет способствовать началу прозрачной приватизации.

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Также министр отметил, что от принятия этого документа зависит дата начала продажи госпакета акций одного из крупнейших производителей химической продукции – Одесского припортового завода. По словам Абромавичуса, в случае непринятия законопроекта дата продажи ОПЗ, 6 облэнерго, «Центрэнерго» и ряда ТЭЦ будет переноситься.