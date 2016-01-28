В Украине должно остаться не более 250 госкомпаний - глава АП

Глава Администрации президента Украины Борис Ложкин заявляет, что в Украине должно остаться не более 250 государственных компаний.

Об этом он заявил в интервью изданию EurActiv.

По его словам, в современной Украине государственные компании остаются источником коррупции.

«Есть 3 тыс. государственных компаний, из которых 1,6 тыс. еще работают. Мы должны иметь 200 государственных компаний, или 250 максимум. Остальные должны быть проданы как можно быстрее в течение ближайших нескольких лет», - заявил он.

По словам главы АП, многие люди, среди которых должностные лица из министерств, прокуратуры, парламента и других учреждений пытаются заработать «грязные» деньги.

Кроме того, Ложкин считает, что государство не является хорошим менеджером, и это не только в Украине.

В то же время министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус на инвестиционном форуме в Киеве заявил, что государственные компании в Украине, общее количество которых достигает 824, составляют 10% ВВП.

“Украина до сих пор владеет 824 государственными предприятиями, и это, очевидно, слишком большая цифра. Даже с учетом того, что они составляют небольшую часть ВВП - около 10%”, - сказал он.

По словам министра, государство не в состоянии эффективно управлять подобным количеством компаний.

“2016 год - это прежде всего год, в котором должна пройти массовая приватизация”, - подчеркнул глава Минэкономразвития.

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Как сообщал УНИАН, депутаты Верховной Рады сегодня, 28 января, в ходе голосования за основу обеспечили поддержку депутатского законопроекта, предусматривающего внесение изменений в процедуру приватизации, в частности, отмену обязательной продажи на фондовых биржах 5-10% акций стратегических государственных предприятий при проведении их приватизации.