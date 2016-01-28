ОПЗ может быть выставлен на продажу уже в апреле

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook глава Фонда госимущества Украины Игорь Билоус.

«Наконец-то мы можем надеяться, что приватизационный процесс сдвинется с места. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2319д (предусматривающий внесение изменений в процедуру приватизации, в частности, отмену обязательной продажи на фондовых биржах 5-10% акций стратегических государственных предприятий при проведении их приватизации- УНИАН). Теперь осталось провести законопроект через второе чтение, и тогда мы гарантируем проведение прозрачной и выгодной для государства приватизации, - отметил Билоус. - А это будет означать привлечение в экономику инвестиций, создания благоприятного инвестиционного климата и, конечно, поступления в государственный бюджет. Если за две недели законопроект будет принят в целом, можем говорить о выставлении ОПЗ на продажу уже в апреле».

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Как сообщал УНИАН, Рада приняла законопроект №2319д в первом чтении сегодня, 28 января, 237 голосами «за». Голосование по этому законопроекту проходило в общей сложности более 13 раз - с ноября 2015 года. Однако все попытки найти компромисс в сессионном зале не имели успеха, несмотря на поддержку документа со стороны профильного комитета парламента, а также ряда депутатов.

Кроме того, министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус неоднократно призывал парламентариев поддержать законопроект, который должен способствовать началу прозрачной приватизации.

В свою очередь глава ФГИУ отмечал, что принятие законопроекта и разблокирование процесса продажи госактивов позволит аккумулировать в бюджет в 2016 году порядка 30 млрд грн против запланированных 17 млрд грн.