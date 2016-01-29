Абромавичус назвал главную точку роста украинской экономики

Приватизация госкомпаний является главной точкой роста украинской экономики, так как она способствует приросту прямых иностранных инвестиций, рабочих мест и снижает коррупционные риски в управлении предприятиями.

Об этом в ходе выступления в Верховной Раде сообщил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус.

«В нашем видении сегодня приватизация – это главная точка роста экономики и самый эффективный способ привлечения прямых иностранных инвестиций. Это также эффективный способ борьбы с коррупцией, создания новых рабочих мест, привлечения недорогого кредитного ресурса, открытия новых рынков реализации продукции», - сказал он.

Абромавичус поблагодарил депутатов за принятие в четверг, 28 января, в первом чтении законопроекта о внесении изменений в приватизационный процесс.

«Он (законопроект – УНИАН) откроет путь к прозрачной и профессиональной приватизации, которую мы ждем уже давно», - добавил министр.

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Как сообщал УНИАН, депутаты Верховной Рады 28 января в ходе голосования за основу обеспечили поддержку депутатского законопроекта, предусматривающего внесение изменений в процедуру приватизации, в частности, отмену обязательной продажи на фондовых биржах 5-10% акций стратегических государственных предприятий при проведении их приватизации.

Также данный законопроект регламентирует привлечение советников при проведении приватизации стратегических предприятий. Кроме того, согласно документу, к приватизации не будут допущены резиденты страны-агрессора.

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Абромавичус неоднократно призывал парламентариев поддержать данный законопроект. Министр отмечал, что от принятия этого документа зависит дата начала продажи госпакета акций одного из крупнейших производителей химической продукции – Одесского припортового завода. По словам Абромавичуса, в случае непринятия законопроекта дата продажи ОПЗ, 6 облэнерго, «Центрэнерго» и ряда ТЭЦ будет переноситься.