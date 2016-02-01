В Минэкономразвития подсчитали, сколько принесет бюджету большая приватизация

Продажа 345 государственных компаний, включенных в приватизационный список, может привлечь 3 миллиарда долларов, сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Адомас Аудицкас на своей странице в Facebook.

"Продажа 345 госкомпаний потенциально может сгенерировать 3 миллиарда долларов, если приватизация будет эффективной, прозрачной и конкурентной. Но наша команда выступает за приватизацию не ради денег. Мы рассматриваем ее как способ побороть коррупцию в госкомпаниях. Неподходящего времени для этого не бывает", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, государственный бюджет на 2016 год предусматривает привлечение 17,1 миллиарда гривень от приватизации.

Верховная Рада 28 января в первом чтении поддержала депутатский законопроект, предусматривающий внесение изменений в процедуру приватизации, в частности, отмену обязательной продажи на фондовых биржах 5-10% акций стратегических государственных предприятий при проведении их приватизации.

Министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус неоднократно призывал парламентариев поддержать данный законопроект. По его словам, он, в свою очередь, будет способствовать началу прозрачной приватизации.

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Также министр отметил, что от принятия этого документа зависит дата начала продажи госпакета акций одного из крупнейших производителей химической продукции – Одесского припортового завода. По словам Абромавичуса, в случае непринятия законопроекта, дата продажи ОПЗ, 6 облэнерго, "Центрэнерго" и ряда ТЭЦ будет переноситься.