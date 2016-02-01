Гонтарева считает, что от приватизации можно получить больше, чем заложено в бюджете

Национальный банк Украины ожидает, что приватизация, запланированная на 2016 год, принесет государственному бюджету 1 млрд долларов.

Об этом сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе пресс-конференции.

«В бюджете заложен эквивалент 17 млрд грн от приватизации. На самом деле, если говорить о приватизации, то где-то на 1 млрд долларов мы видим в этом году», - сказала она.

По словам Гонтаревой, регулятор ожидает начала масштабной приватизации, которая позволит увеличить приток прямых инвестиций в Украину, что в свою очередь увеличит предложение валюты на рынке и позволит НБУ выкупать валюту для пополнения резервов.

«Как только мы от слов перейдем к делу, вы все увидите, как резервы у нас будут расти и как ситуация стабилизируется», - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, поступления в государственный бюджет от приватизации по итогам 2015 года составили 151,5 млн грн, что в 3 раза ниже аналогичного показателя 2014 года, и составляет всего 0,09% от установленного в прошлом году плана - 17 млрд грн.

28 января Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №2319д о внесении в приватизационное законодательство изменений, позволяющих отменить обязательную продажу на фондовых биржах 5-10% акций стратегических государственных предприятий. Принятие документа в целом позволит разблокировать процесс большой приватизации в Украине, запланированный на 2016 год.

В правительстве предполагают, что Украина могла бы продать в 2016 году порядка 25 госкомпаний, выручив в бюджет около 30 млрд грн. В числе первоочередных к продаже значатся Одесский припортовый завод – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине, а также госхолдинг «Центрэнерго». В случае, если Верховная Рада примет необходимые законы, ОПЗ может быть выставлен на продажу уже в апреле.