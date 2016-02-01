Путин для покрытия разрастающейся дыры в бюджете готовит большую приватизацию

Президент России Владимир Путин предписал правительству сохранить контроль в стратегических компаниях за государством при проведении приватизации, не продавать активы "за бесценок" и искать покупателей в российской юрисдикции, но не за деньги госбанков, сообщает Рейтер.

"В результате приватизации государство не должно потерять контроль над стратегически важными предприятиями. Подчеркну - контрольный пакет акций системообразующих компаний с госучастием нужно во всяком случае сегодня сохранять в руках государства", - сказал в понедельник Путин на совещании, посвященном вопросам приватизации.

Он не назвал, доли в каких компаниях могут быть приватизированы в этом году. На совещании присутствовали главы Алросы, РЖД, Башнефти, ВТБ, Аэрофлота, Роснефти и Совкомфлота.

"Реализация госимущества должна быть экономически оправдана, целесообразна. Нужно учитывать конъюнктуру и тенденции рынка... не должно быть продажи за бесценок, по бросовой цене", - сказал Путин.

Президент РФ также выдвинул несколько требований к новым владельцам приватизируемых активов: они должны находиться в российской юрисдикции, иметь стратегию развития приобретаемой компании и искать собственные или кредитные ресурсы, но не привлекая их в госбанках.

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Министр финансов Антон Силуанов призывал в условиях нехватки доходов "расчехлить запасы" и называл в числе первых претендентов на продажу 19,5-процентный пакет акций Роснефти, за которые государство могло бы выручить около 500-550 миллиардов рублей.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов в конце прошлого года поручил ускорить продажу крупных активов вне зависимости от конъюнктуры на рынке. Глава Росимущества Ольга Дергунова называла тогда в числе готовых к приватизации активов в дополнение к Роснефти компании Русгидро, Алросу и Аэрофлот.

В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказывал сомнения в целесообразности приватизации активов, которые в условиях плохой конъюнктуры крайне недооценены.

Пока из крупных компаний в федеральном бюджете на 2016 год заложена только продажа 25-процентной доли в Совкомфлоте, ожидаемые поступления от которой в бюджет составят, по оценкам Росимущества, 12 миллиардов рублей.

Два высокопоставленных источника Рейтер называют в числе вероятных претендентов на продажу в этом году компанию Башнефть.

В январе Силуанов говорил, что правительство ставит задачу выручить от приватизации в 2016-2017 годах около 1 триллиона рублей, а глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев предложил вернуться к вопросу приватизации крупнейших госбанков - Сбербанка и ВТБ.

Вопрос с приватизацией Сбербанка, впрочем, уже закрыт - Путин в прошлую пятницу сказал, что это не дело ближайшей перспективы.

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С идеей начать масштабную приватизацию крупных госкомпаний и банков выступил Минфин еще в 2010 году. Однако не все руководители госкомпаний восприняли инициативу Минфина с энтузиазмом, Путин принял их сторону, призвав правительство не торопиться, и в итоге масштабная приватизация ограничилась продажей в 2011 году 10 процентов акций ВТБ.