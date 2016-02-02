ФГИУ предлагает внести в список приватизации еще 20 объектов, среди которых "Турбоатом"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) предлагает Кабинету министров включить в 2016 году 20 объектов госсобственности в список приватизируемых, в частности «Турбоатом», являющийся одним из крупнейших в мире производителей турбин (75% акций принадлежит государству) и «Запорожский титано-магниевый комбинат» - единственный в Европе производитель губчатого титана (51% акций принадлежит государству).

Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Фонд госимущества разработал соответствующий проект постановления Кабинета министров по поручению премьер-министра Арсения Яценюка от 15 января 2016 года.

Кроме того, ФГИУ предлагает правительству исключить 75 госкомпаний из списка объектов, подлежащих приватизации: 10 объектов, находящихся в управлении фонда и расположенных в зоне проведения АТО, по 17 компаний в управлении Министерства аграрной политики и продовольствия и Министерства экономического развития и торговли по причине тяжелого финансового состояния, 22 объекта из-за неудовлетворительного состояния для приватизации и еще 9 компаний, так как они уже приватизированы ранее.

Также фонд предлагает добавить 29 объектов в список подлежащих продаже после исключения их из категории не подлежащих приватизации предприятий. В частности, ФГИУ предлагает приватизировать крупнейшего производителя ликеро-водочной и спиртовой продукции в Украине "Укрспирт", "Научно-производственное предприятие "Большевик", "Авиакомпанию "Одесские авиалинии".

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Справка УНИАН. «Турбоатом» производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС.

Управление государственной частью акций «Турбоатома» осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций компании. Чистая прибыль "Турбоатома" в 2015 году выросла более, чем в 2,6 раза – до 1,7 млрд грн.

«Запорожский титано-магниевый комбинат» – единственный в Украине и Европе производитель губчатого титана. Около 90% продукции предприятия, используемой преимущественно в космической отрасли, реализуется на внешних рынках.

Кабинет министров Украины в апреле передал государственной «Объединенной горно-химической компании» (ОГХК) 51% акций Общества с ограниченной ответственностью "Запорожский титано-магниевый комбинат" (49% принадлежит Group DF Дмитрия Фирташа).