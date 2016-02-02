Российский министр: бюджетная ситуация критичная, с приватизацией больше нельзя медлить

С широкой приватизацией, о которой накануне говорил Владимир Путин, больше нельзя медлить, ее надо проводить даже в неблагоприятных экономических условиях, так как ситуация с бюджетом «критичная».

Об этом заявил министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, выступая на коллегии Минэкономразвития, сообщает РБК.

«В 2014–2015 годах рынок упал и продолжал падать, мы ждали, когда ситуация изменится. Сейчас пришло осознание, что ждать больше некуда. Ситуация бюджетная критичная, общая турбулентность финансовых рынков не дает оснований нам ожидать какого-то отскока, восстановления. Вызов состоит в том, чтобы провести не менее качественные эффективные прозрачные сделки на чрезвычайно неблагоприятном рынке», — заявил он.

Накануне президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства рассказал об условиях большой приватизации. Среди них — прозрачность сделок и экономическая целесообразность продажи госактивов.

Бюджет РФ на 2016 год, одобренный в конце декабря, был рассчитан исходя из дефицита в 3% ВВП и цене на нефть в $50 за баррель. 3 января премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что дальнейшее падение цен на нефть наверняка потребует пересмотра бюджетных параметров. Он также призвал готовиться к «худшему сценарию​ в экономике».

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что максимально возможное сокращение бюджета без изменения его структуры возможно при урезании на 10%. «Сокращение на 20% — это ведет уже к серьезному изменению структуры бюджета», — подчеркнул он. По прогнозу экс-главы Минфина Алексея Кудрина, при среднегодовой цене на нефть в $30 за баррель дефицит российского бюджета достигнет не менее 6% ВВП.

Правительство подготовило антикризисный план, его размер Улюкаев ранее оценил в 750 млрд руб. Однако, как стало известно, Минфин отказывается профинансировать большую его часть.

В замечаниях ведомства, направленных в Белый дом, говорится, что оно категорично возражает против 37 пунктов плана из 86. Их общая цена составляет 210,2 млрд руб. В частности, замечания Минфина в значительной степени затрагивают сельскохозяйственную отрасль: наиболее дорогая из вызвавших недовольство ведомства заявок предполагает дополнительное финансирование сельского хозяйства на 23 млрд руб.