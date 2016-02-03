С госпредприятий выводят деньги для уменьшения их стоимости перед приватизацией - НАБУ

Государственные средства через офшоры и фиктивные компании выводятся с предприятий госсектора для уменьшения их стоимости перед приватизацией.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) со ссылкой на слова его директора Артема Сытника.

“Почему мы обращаем большое внимание на коррупцию в госпредприятиях? Из-за приватизации. Сейчас осуществляется вывод государственных средств через офшоры и фиктивные компании, из-за чего происходит уменьшение стоимости госпредприятий для их последующей приватизации. Наша задача - это остановить”, - сказал он.

Кроме того, по словам Сытника, после завершения приватизации на них нужно будет проводить ревизию.

Также глава НАБУ отметил, что уменьшение убыточности госпредприятий свидетельствует об успехах в борьбе с коррупцией.

Как сообщал УНИАН, депутаты Верховной Рады 28 января в ходе голосования за основу обеспечили поддержку депутатского законопроекта, предусматривающего внесение изменений в процедуру приватизации, в частности, отмену обязательной продажи на фондовых биржах 5-10% акций стратегических государственных предприятий при проведении их приватизации.

Министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус неоднократно призывал парламентариев поддержать данный законопроект. По его словам, он, в свою очередь, будет способствовать началу прозрачной приватизации.

Также министр отметил, что от принятия этого документа зависит дата начала продажи госпакета акций одного из крупнейших производителей химической продукции – Одесского припортового завода. По словам Абромавичуса, в случае непринятия законопроекта дата продажи ОПЗ, 6 облэнерго, «Центрэнерго» и ряда ТЭЦ будет переноситься.

Убыток ТОП-100 государственных компаний в январе-июне 2015 года сократился на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,8 млрд грн.