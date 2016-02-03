Западные инвесторы не верят планам Путина по приватизации - Bloomberg

Объявленная президентом России Владимиром Путиным программа масштабной приватизации госактивов, в частности, пакетов акций государственных компаний, «звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой», и не воодушевила иностранных инвесторов, пишет Bloomberg.

Агентство провело опрос инвесторов относительно привлекательности российских активов.

Читайте такжеПутин не признает границ и может аннексировать другие страны под предлогом дискриминации русских меньшинств – Порошенко Как отмечает агентство, вынудили Путина решится на приватизацию углубление рецессии, заоблачный дефицит бюджета и обвал цен на нефть, от которой зависит финансовая состоятельность России.

«Я поверю в это, когда увижу своими собственными глазами. Российские власти каждый год говорят о приватизации, но каждый год они находят причины для того, чтобы не проводить ее», — заявил управляющий менеджер Union Bancaire Privee, которая управляет активами на $90 млрд.

Инвесторы не видят привлекательности в российских активах также из-за санкций.

Заинтересуются приватизацией активов, скорее всего, Китай и, возможно, российские олигархи, считает Джордж Хогует из State Street Global Advisors.

«Мы говорим о компаниях которые очень важны для России и ее безопасности, имеют стратегическое значение. Это значит, что Кремль «рулит» этими компаниями. Я не верю, что иностранные инвесторы устроят подобные условия», — заявил инвест-стратег из Wells Fargo Advisors Пол Кристофер.

Агентство отмечает, что наиболее вероятными покупателями российских активов станут российские олигархи, что весьма символично, так как в 2000 году, когда Владимир Путин пришел к власти, он пообещал «уничтожить олигархов как класс».

Как заявил глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, госкомпании «Роснефть», «Башнефть» и АЛРОСА, вероятно, будут приватизированы уже в 2016 году, так как они «более других готовы» к этой процедуре.