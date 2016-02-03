Крупнейшее поглощение в истории китайских компаний: ChemChina хочет купить швейцарскую Syngenta

Китайская Национальная химическая корпорация (НХК, China National Chemical Corp.) выступила с предложением о приобретении швейцарского производителя гербицидов Syngenta за более чем $43 млрд.

Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте Syngenta, передает ТАСС.

Совет директоров швейцарской компании рекомендовал ее акционерам принять предложение китайской госкорпорации. Если сделка будет реализована, то это будет крупнейшим приобретением иностранной компании со стороны китайского капитала.

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ChemChina предложила $465 наличными за каждую акцию швейцарской компании и специальные дивиденды в размере 5 швейцарских франков. Syngenta сообщила, что предложение китайского покупателя эквивалентно 480 швейцарских франков за акцию. Во вторник цена ее бумаги на момент закрытия биржи составила 392,3 швейцарского франка.

Syngenta является одним из крупнейших в мире производителей гербицидов и семян для посевов сельскохозяйственных культур, в том числе генетически модифицированных.

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В 2014 году американская компания Monsanto начала переговоры с Syngenta о ее покупке, однако им не удалось прийти к соглашению, и летом прошлого года Monsanto отказалась от этих попыток.