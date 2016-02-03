Власти России назвали госпредприятия, которые продадут в первую очередь

Акции госкомпаний "Башнефть", "Алроса" и "Роснефть" могут быть проданы в первую очередь в рамках плана приватизации, сообщил министр экономического развития России Алексей Улюкаев, передает Русская служба Би-би-си.

"Это компании, которые уже стоят в плане приватизации. Это публичные компании, которые котируются на рынке. В силу этого они технически и юридически лучше всего готовы и лучше всего известны инвестору. С этих и начнем", - отметил Улюкаев.

Накануне глава ведомства заявил, что сделки по приватизации госимущества придется проводить в неблагоприятных условиях, так как в текущей бюджетной ситуации откладывать их невозможно.

Президент России Владимир Путин в понедельник заявил, что в приватизации российских государственных компаний будут участвовать только компании, находящиеся в российской юрисдикции и имеющие стратегию развития покупаемой госкорпорации. При этом, как позже пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, речь не идет о запрете на приобретение акций иностранными инвесторами.

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, правительство рассчитывает получить от продажи государственного имущества 1 триллион рублей за два года. Официальный план по доходам от приватизации в 2016 году составляет 33,2 млрд рублей.

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1 февраля Владимир Путин провел совещание, на котором обсуждалась приватизация. На встрече присутствовали главы "Роснефти", РЖД, ВТБ, "Алросы", "Башнефти", "Совкомфлота" и "Аэрофлота".