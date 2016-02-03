Украинские евробонды падают в цене на фоне заявления Абромавичуса об отставке

Украинские евробонды по состоянию на 12:00 снизились в цене на 1,1% на фоне заявления об отставке министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса.

Об этом написал на своей странице в Facebook исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

«Плохой министр, господин Кононенко? А почему тогда на его заявлении об отставке цена евробондов Украины падает?» - прокомментировал эксперт снижение стоимости ценных бумаг правительства.

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Как сообщал УНИАН, послы 9 стран - Франции, Канады, Германии, Италии, Литвы, Швеции, Швейцарии, Великобритании и США выразили свое разочарование заявлением об отставке главы Минэкономразвития Украины Абромавичуса.

Ранее посол США в Украине Джефри Пайетт назвал Абромавичуса, заявившего о своем намерении уйти в отставку из-за политического давления, «чемпионом реформ».

Абромавичус принял решение уйти в отставку и призвал парламент проголосовать по этому вопросу уже завтра, 4 февраля.

Согласно заявлению министра, такое решение принято в связи с политическим давлением со стороны народного депутата от "Блока Петра Порошенко", первого заместителя председателя фракции «БПП» Игоря Кононенко и Администрации президента.

Абромавичус был назначен на должность министра экономразвития и торговли в декабре 2014 года. До этого назначения он имел 18-летний опыт работы в инвестиционных компаниях со штаб-квартирами в Стокгольме и других европейских столицах.