Гонтарева надеется, что гривню стабилизирует $1 миллиард поступлений от приватизации

Национальный банк рассчитывает на поступление 1 миллиарда долларов в 2016 году от приватизации госпредприятий, что позволит обеспечить стабильный курс гривни, сообщила глава Нацбанка Валерия Гонтарева во время заседания парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

"Сейчас перед нами стоит очень важная задача – это приватизация. Потому что в бюджете, как вы знаете, заложено 17 миллиардов гривень доходов от приватизации. Но мы надеемся, что в случае проведения всех запланированных на текущий год приватизаций мы сможем получить более 1 миллиарда долларов, – сказала Гонтарева. – Я вас очень прошу серьезно к этому отнестись. Если кто-то хочет, чтобы у нас была стабильная ситуация на валютном рынке, то в этом году у нас сейчас запланировано 1 миллиард долларов от приватизации в нашем платежном балансе".

Глава Нацбанка также сообщила, что в 2015 году дефицит платежного баланса Украины составил 200 миллионов долларов, а на 2016 год НБУ прогнозирует увеличение этого показателя до 2,5 миллиарда гривень, что может негативно сказаться на курсе гривни.

"Это может отразиться на курсе гривни, потому что курс гривни – это зеркало нашего платежного баланса", – пояснила Гонтарева.

В то же время, по словам Гонтаревой, кроме доходов от приватизации, улучшить ситуацию может дальнейшее падение мировых цен на энергоносители.

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Как сообщал УНИАН, по словам министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса, масштабная приватизация госкомпаний является единственным правильным способом управления такими предприятиями в Украине и ее старт должен начаться как можно скорее.

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Верховная Рада 28 января в ходе голосования в первом чтении обеспечила поддержку депутатского законопроекта, предусматривающего внесение изменений в процедуру приватизации, в частности, отмену обязательной продажи на фондовых биржах 5-10% акций стратегических государственных предприятий при проведении их приватизации.