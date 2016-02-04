Китайцы выходят из капитала Московской биржи – акции последней рухнули на 7%

Акции Московской биржи упали на 7,2% после новостей о выходе из капитала российской торговой площадки китайского фонда Chengdong.

Об этом свидетельствуют данные торгов, в ходе которых стоимость акций опускалась до 92,39 руб. за одну бумагу, сообщает Gazeta.ru.

Китайский фонд Chengdong Investment решил продать свою долю в Московской бирже. Фонду принадлежал миноритарный 5,2-процентный пакет российской торговой площадки.

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Сделка оценивается в 10,6 млрд руб., китайская компания продает в общей сложности 119,1 млн акций. Организатором сделки выступает Goldman Sachs.