Украинская компания выкупила у россиян 20% одной из крупнейших бирж в стране

Инвестиционная компания Dragon Capital завершила покупку 20% акций третьей по объему торгов биржи в стране – Украинской биржи, говорится в сообщении компании.

«Компания DRAGON CAPITAL s.r.о. завершила процесс покупки 19,9880% акций ПАО «Украинская биржа» (УБ).

Как сообщалось ранее, согласование на покупку пакета акций было получено в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку 12 января текущего года, - говорится в сообщении. - В ближайшее время компания Teta Partners Ltd также закончит выкуп окончательного пакета акций Украинской биржи у ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» (МБ), после чего акционеры Украинской биржи и активные участники рынка сформируют стратегические планы дальнейшего развития Украинской биржи».

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 13 января разрешила компании «Драгон Капитал», конечным собственником которой является Томаш Фиала, приобрести 19,99% акций Украинской биржи.

26 января Экспертно-апелляционный совет при Государственной регуляторной службе Украины удовлетворил апелляцию Украинской биржи на решение Нацкомиссии по ценным бумагам об аннулировании ее лицензии из-за присутствия в организаторе торгов капитала Московской биржи, являющейся резидентом страны-агрессора.