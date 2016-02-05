Россияне продали 50% акций украинской ПФТС
Таким образом, Московская биржа полностью вышла из капитала ПФТС.
Московская биржа, являвшаяся мажоритарным акционером Украинской бирже и ПФТС, завершила сделку по продаже 50,02% акций последней, сообщается на сайте российского организатора торгов.
«Московская биржа закрыла сделку по продаже 50,02% акций ПФТС. Таким образом, Московская биржа полностью вышла из капитала ПФТС», - говорится в сообщении.
При этом в российском организаторе торгов не сообщили информацию о покупателе. В ПФТС подтвердили факт сделки, но тоже не назвали нового владельца пакета акций.
Также в Московской бирже подтвердили продажу 19,99% акций Украинской биржи.
«Цены сделок примерно соответствуют балансовой стоимости пакетов акций по международным стандартам финансовой отчетности», - добавили в российской бирже.
Как сообщал УНИАН, Экспертно-апелляционный совет при Государственной регуляторной службе Украины по результатам заседания 26 января отменил решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 6 октября 2015 года об аннулировании лицензии одной из крупнейших фондовых бирж страны ПФТС.
В октябре 2015 года украинские инвестиционные компании "Фаворит" и "Инвестиционный Капитал Украина" планировали приобрести контрольный пакет акций фондовой биржи ПФТС в размере 50,02% акций у Московской биржи.