Россияне продали 50% акций украинской ПФТС

Московская биржа, являвшаяся мажоритарным акционером Украинской бирже и ПФТС, завершила сделку по продаже 50,02% акций последней, сообщается на сайте российского организатора торгов.

«Московская биржа закрыла сделку по продаже 50,02% акций ПФТС. Таким образом, Московская биржа полностью вышла из капитала ПФТС», - говорится в сообщении.

При этом в российском организаторе торгов не сообщили информацию о покупателе. В ПФТС подтвердили факт сделки, но тоже не назвали нового владельца пакета акций.

Также в Московской бирже подтвердили продажу 19,99% акций Украинской биржи.

«Цены сделок примерно соответствуют балансовой стоимости пакетов акций по международным стандартам финансовой отчетности», - добавили в российской бирже.

Как сообщал УНИАН, Экспертно-апелляционный совет при Государственной регуляторной службе Украины по результатам заседания 26 января отменил решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 6 октября 2015 года об аннулировании лицензии одной из крупнейших фондовых бирж страны ПФТС.

В октябре 2015 года украинские инвестиционные компании "Фаворит" и "Инвестиционный Капитал Украина" планировали приобрести контрольный пакет акций фондовой биржи ПФТС в размере 50,02% акций у Московской биржи.