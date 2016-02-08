Продадут в июне: Фонд госимущества назвал 5 потенциальных покупателей ОПЗ

Основными потенциальными покупателями госпакета акций приватизируемого Одесского припортового завода (ОПЗ) являются норвежская компания Yara, американские IBЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries и польская Ciech.

Об этом в интервью УНИАН сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус.

"Покупатели разные: профильные, трейдеры, предприниматели. Все они западные: Yara, Koch Fertilizers, CF Industries, это конкретные имена. Есть профильные инвесторы, которые понимают риск Украины. Это польское предприятие Ciech – производитель соды. … Есть трейдер IBЕ Trade, там владелец Алекс Ровт, у которого есть активы и у нас, и в России. Этот трейдер держит 12% рынка, платит миллиарды налогов в США", - сказал Билоус.

Кроме того, он отметил, что заводом интересуются также компании из Турции и Индонезии.

Также глава фонда сообщил, что одним из факторов, который отпугивает инвесторов, является долг ОПЗ перед компанией Дмитрия Фирташа Group DF в размере 190 миллионов долларов.

"Инвестор, став владельцем, не может иметь контрактных отношений с Group DF, потому что Group DF и ее собственник находятся под разбирательствами, - сказал Билоус. - Мы обсуждаем сейчас несколько вариантов (решения этой проблемы – УНИАН): или мы продаем завод как есть, с долгом, и инвестор сам будет решать, что с ним делать, или реструктуризировать долг, или заместить долг государственным кредитом".

Кроме того, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) намерен продать в июне 2016 года 99,6% акций одного из крупнейших в стране производителей химической продукции Одесский припортовый завод (ОПЗ) в случае быстрого принятия Верховной Радой законопроекта о внесении изменений в приватизационный процесс.

"Это (объявление о продаже ОПЗ – УНИАН) будет в конце апреля – начале мая, чтобы в июне закрыть сделку. Откладывать эту продажу дальше нельзя, потому что ситуация на рынке не станет лучше. Запаса мощности у завода не так много. И это все-таки не новое предприятие. Его нельзя держать еще год", - сказал Билоус.

Глава фонда добавил, что рассчитывает на принятие во втором чтении законопроекта, который отменит продажу на фондовых биржах 5-10% акций стратегических предприятий, в феврале этого года.

"Если принять законопроект и запустить процесс, он станет на рельсы очень быстро и будет необратимым", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, в октябре 2015 года Билоус сообщил, что ФГИУ ожидает участия в конкурсе по продаже акций Одесского припортового завода не менее 10 потенциальных покупателей.

Премьер-министр Арсений Яценюк и министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус неоднократно подчеркивали, что покупателем ОПЗ должен быть иностранный западный инвестор.

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Одесский припортовый завод (Южный, Одесская область) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.