Акции европейских компаний упали до двухлетнего минимума
Котировки на европейских биржах снижаются шестую сессию подряд.
Стоимость акций европейских компаний сегодня, 8 февраля, упала до минимума с октября 2014 года, сообщает Лига.net со ссылкой на Reuters.
"Индекс FTSEurofirst 300, объединяющий компании со всего старого Света, потерял 1259,27 пункта. В среднем акции фирм в таких сферах, как банкинг, автомобилестроение, строительство, технологии, потеряли от 2,6 до 2,9%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Stoxx Europe 600 снизился на 0,6% до 324,06 пункта.
Bloomberg отмечает, что котировки на европейских биржах снижаются шестую сессию подряд. Причиной могут быть опасения инвесторов относительно перспектив мировой экономики.
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"Инвесторы не могут прийти к общему мнению относительно глобальной экономики, а риски спада и дефляции растут", - говорит Франсуа Савари, глава инвестиционного подразделения Prime Partners.
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Он отмечает, что даже ближайшее будущее на рынках сейчас предсказать нельзя - и это пугает.