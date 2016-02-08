Акции европейских компаний упали до двухлетнего минимума

Стоимость акций европейских компаний сегодня, 8 февраля, упала до минимума с октября 2014 года, сообщает Лига.net со ссылкой на Reuters.

"Индекс FTSEurofirst 300, объединяющий компании со всего старого Света, потерял 1259,27 пункта. В среднем акции фирм в таких сферах, как банкинг, автомобилестроение, строительство, технологии, потеряли от 2,6 до 2,9%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Stoxx Europe 600 снизился на 0,6% до 324,06 пункта.

Bloomberg отмечает, что котировки на европейских биржах снижаются шестую сессию подряд. Причиной могут быть опасения инвесторов относительно перспектив мировой экономики.

Читайте такжеАмериканские индексы упали вслед за рынками Европы и Азии

"Инвесторы не могут прийти к общему мнению относительно глобальной экономики, а риски спада и дефляции растут", - говорит Франсуа Савари, глава инвестиционного подразделения Prime Partners.

Читайте такжеКитай ужесточает правила для спасения фондового рынка

Он отмечает, что даже ближайшее будущее на рынках сейчас предсказать нельзя - и это пугает.