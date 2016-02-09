Торги на биржах Японии завершились более чем 5% падением

Фондовые площадки Японии и Австралии закрыли торги вторника падением: Австралия на 3% и Япония более чем на 5% из-за укрепления иены к доллару до максимума с ноября 2014 года на фоне роста спроса на надежные активы в связи с обострившимися опасениями за стабильность глобального экономического роста.

Об этом сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

По итогам торгов вторника японский индекс Nikkei 225 упал на 5,4%, до 16085,44 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,88%, до 4832,1 пункта.

Читайте такжеДешевеющая нефть потянула вниз мировые фондовые рынки

Отмечается, что рынки Сингапура, Гонконга, Южной Кореи, Индонезии, Малайзии, Филиппин, Тайваня закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Рынки Китая будут закрыты всю текущую неделю из-за новогодних праздников.