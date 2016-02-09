Акции греческих банков обвалились до минимума за последние 25 лет

Основной фондовый индекс Греции - ASE в ходе торгов в понедельник упал на 7,9%, он демонстрирует наихудшую динамику среди 93 фондовых индексов мира, передает Bloomberg.

Акции Eurobank Ergasias, Piraeus Bank и Национального банка Греции подшевели на 27% на фоне опасений по поводу роста мировой экономики и ситуации в стране.

Нынешнее падение акций банков Греции - минимальное за последние 25 лет.

Читайте такжеЕС пригрозил выгнать Грецию из Шенгена из-за "дырявой" границыКредиторы - Европейская комиссия, Европейский Центральный банк, Международный валютный фонд и ЕСМ - договорились с Грецией в августе п.г. о программе помощи на 86 млрд евро. Общая сумма предыдущих двух программ помощи, начиная с 2010 года, составляет 240 млрд евро.

Согласно договоренностям с международными кредиторами о предоставлении Греции финансовой помощи, Афины должны в 2016 году урезать расходы на выплаты пенсий на 2 млрд долларов. Это означает, что максимальная пенсия будет снижена с 2,7 тысяч евро до 2,3 тысяч, а базовая - до 384 евро.

Правительство заявляет, что намерено защитить пенсионеров настолько, насколько это будет возможно.

Однако профсоюзы утверждают, что компромисс, на который власти идут для получения финансовой помощи, только ухудшит экономическую ситуацию в стране и приведет к росту безработицы.

В декабре п.г. греческий парламент принял бюджет, в котором зафиксировано сокращение государственных расходов на 5,5 млрд евро и рост налоговых поступлений более чем на 2 млрд евро.